Anaya, Meade y el ‘Bronco' opinaron sobre la renuncia de Zavala.

Margarita Zavala anunció su renuncia este miércoles a la candidatura presidencial y las opiniones de diversos personajes como los candidatos presidenciales Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, al igual que el expresidente de México Felipe Calderón, salieron a la luz aplaudiendo y cuestionándose la decisión de la independiente rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, reconoció la valentía de Zavala por medio de su cuenta de Twitter y aseguró ha sido muy valiosa en la contienda electoral.

Por su parte, José Antonio Meade, candidato presidencial de la alianza “Todos por México conformada por PRI, PVEM y Panal, calificó a la exprimiera dama de honesta, inteligente y congruente.

El ahora único candidato independiente en la contienda, Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', aseguró que él no se va a "bajar del caballo”, asegurando que Zavala nunca fue independiente. Dijo que es muestra de que la expanista no debió entrar a la contienda.

"Me da mucha pena que Margarita se haya bajado del caballo, no es nada agradable. Les dije desde el principio que no era independiente, van a ver que mañana o pasado va a decir 'me voy con él me voy con Meade o con Anaya' (...) ese tipo de componendas no son agradables", declaró.