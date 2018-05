Amnistía de Andrés Manuel será para víctimas del mal gobierno 

La propuesta de amnistía de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, será solo para víctimas del mal gobierno, asegura Yeidckol Polevnski, dirigente del partido Morena.

En Guadalajara, Polevnski fue cuestionada durante una rueda de prensa sobre la amnistía de AMLO y dijo que el proceso se aplicaría a las personas que por diferentes circunstancias se vieron obligados a trabajar con la delincuencia organizada:

La dirigente de Morena afirmo que la amnistía será únicamente para las personas que se vieron obligadas a cometer un delito como robar comida y para las personas que están sometidas a un proceso penal por robos de mínima cuantía. De igual forma aplicará para algunos indígenas que permanecen en la cárcel porque durante su proceso jurídico no tuvieron un traductor.

"No queremos niños halcones, no queremos a niños que anden haciendo de mulas para comer, no queremos a papás o mamás que anden produciendo droga, queremos que se integren a la sociedad de una forma digna”, agrego Polevnski.