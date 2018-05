AMLO también fue perseguido como Nestora

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señaló que, como ahora le ocurre a Nestora Salgado, ex lideresa de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, él también fue perseguido hace 20 años por delitos que le fabricaron desde Tabasco, rumbo a las elecciones 2018.

“Yo he sido denunciado. Hace 20 años, aproximadamente, me denunciaron en Tabasco, creo que por 11 delitos. Me metieron todo el Código Penal, con orden de aprehensión.

Siempre a los luchadores sociales se les persigue, se les fabrican denuncias, a los maestros, a los dirigentes magisteriales se les ha llegado a acusar de lavado de dinero”