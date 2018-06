AMLO sí le otorgó contratos millonarios a José Manuel Rioboó 

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, aseguró en el tercer debate presidencial rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando fue jefe de gobierno capitalino le otorgó contratos por 170 millones de pesos a su amigo y contratista José Manuel Rioboó, sin pasar por ninguna licitación pública, acusaciones que son ciertas y han manchado el nombre del tabasqueño en la contienda electoral.

No tiene sentido lo que planteas –respondió López Obrador a Ricardo Anaya-. Te digo que no. Yo no soy corrupto.

-¿No es cierto, Andrés? –insistió Anaya.

-No –respondió López Obrador-.