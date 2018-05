AMLO será perseverante, terco y necio en su lucha contra la corrupción.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato a la presidencia de la República de la alianza 'Juntos Haremos Historia', aseguró que hasta sus contrincantes electorales saben que es perseverante, terco y necio y de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, lo será en su lucha contra la corrupción de México.

"Ya me conocen ustedes y hasta mis adversarios lo reconocen de que soy perseverante, soy terco, soy necio, ya se me metió en la cabeza que vamos a acabar con la corrupción porque daña a México y lo vamos a lograr, 'me canso, ganso'", aseguró AMLO