AMLO señala que varios empresarios no quieren cambio

Andrés Manuel López Obrador afirmó que distintos empresarios han obtenido beneficios de “jugosos negocios” en las últimas administraciones, por tal motivo se apegan al rechazo de un cambio en el país.

Cabe mencionar que en una gira por Guanajuato y Michoacán, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia mencionó de nueva cuenta al director ejecutivo de Grupo México, Germán Larrea.

Germán Larrea

“Aquí me pasaría todo el día hablándoles de los jugosos negocios que se hacen al amparo del poder. Nada más voy a hablar de uno que se me viene a la cabeza, porque hay una polémica con algunos hombres de negocios que no quieren el cambio porque les ha ido muy bien, se comprende, pero el pueblo de México sí quiere".

“Hay un señor, Larrea, de Grupo México, quien no quiere cambio y mandó una carta a sus trabajadores para que tuvieran cuidado de que no se vayan a equivocar votando por el populismo, ni siquiera saben qué es eso, es como un chupacabras para asustar y meter miedo”, explicó.

Germán Larrea y López Obrador

En el municipio de Uriangato, Guanajuato, el hombre de Tabasco indicó que antes del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Larrea no se encontraba en la lista de los hombres más ricos del mundo.

“Pero llegó Salinas, entregó los bienes de la nación a sus allegados y le da la mina de Cananea a Larrea, una de las minas más ricas”, memorizó.

Carlos Salinas de Gortari

López Obrador confirmó que el movimiento en el cual se encuentra dirigiendo busca que “vivamos en una sociedad mejor y que podamos dejarle de herencia a nuestros hijos un país próspero, donde se pueda vivir con seguridad, paz social”.

De igual forma hizo hincapié en que a México no le conviene un ambiente de confrontación, por tal motivo los invita a cambiar de postura; resaltó que de resultar ganador en los comicios del 1 de julio llevará a cabo una reunión con ellos y con comerciantes de “todo México”.

“Les voy a dar a conocer lo del plan para atender a los jóvenes y, al mismo tiempo, cuál va a ser la política que se va a llevar a cabo para impulsar las empresas”, comentó.

Durante la tarde, el candidato presidencial de Morena, PT y PES se presentó en tres municipios de Michoacán, donde repitió que el sector empresarial cuenta con el derecho a discrepar de su forma de pensar.

“Nosotros estamos luchando para que haya una democracia auténtica, no estamos apostando a una dictadura, queremos que haya democracia y esto significa que no puede haber pensamiento único. Si piensan distinto, están en su derecho de manifestarlo, como también nosotros”, puntualizó.

No existirá denuncia hasta la IP

Luis Humberto Fernández, quien recientemente fue designado representante del Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral, informó que Morena no va a presentar denuncia hacia los empresarios, a pesar de que ellos sí cometen delito electoral por usar el miedo y la amenaza.

“Nosotros sí podríamos meter denuncias legales sobre este tema, no lo vamos a hacer, como símbolo de la buena fe, pero es innegable que hay un grupo económico con muchos intereses que está interesado en descarrilar la campaña de López Obrador".

Luis Humberto Fernández

“De parte de Morena y de López Obrador no ha habido más que la mano para el diálogo, permanentemente; hemos llamado al diálogo, nunca hemos estado en la lógica de la confrontación”, concluyó.