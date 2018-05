AMLO señala que los empresarios ya no serán los amos de México

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio, los empresarios que pertenecen a "la mafia del poder" ya no serán los amos de México, pero tampoco serán perseguidos ni enviados al destierro.

Aunque el aspirante de Juntos Haremos Historia no mencionó los nombres de los empresarios que se han manifestado en contra del populismo, Andrés Manuel aclaró que no habrá venganza y no actuará de manera autoritaria.

"No es mi fuerte la venganza, va a haber justicia, no los vamos a perseguir no va a ser un acto autoritario. Yo no odio a nadie, a mí me mueve el amor y yo sé lo que es el perdón".

Desde un evento proselitista en Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador comparó a los empresarios con los hacendados del periodo de Porfirio Díaz.

“En el porfiriato eran como 300 trescientos hacendados y hoy este grupo es como de 100 empresarios que ni siquiera viven en el país y aquí nos tienen peleándonos”

AMLO prometió acabar con el saqueo para que ya no salgan beneficiados una minoría.

“Se acabará con la política del saqueo, ya que eso sólo beneficia a unos cuántos, como ya quedó demostrado en los últimos años”.

López Obrador manifestó que aunque no perseguirá a nadie, habrá justicia cuando llegue a la Presidencia de la República y la mafia del poder ya no serán los dueños de México.

“No vamos a perseguir a nadie, no se va a tener que ir nadie al destierro de los de la mafia del poder. Yo no odio a nadie, no es mi fuerte la venganza. Va a haber justicia. A mí me mueve el amor y sé lo que es el perdón”