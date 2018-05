AMLO señala que empresarios obligan a sus trabajadores a votar por Anaya

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que ciertos empresarios de "mero arriba" están enviando cartas para exigirle a sus empleados que voten a favor de su contendiente Ricardo Anaya Cortés, en estas elecciones el próximo domingo 1 de julio.

“Hoy en la mañana me informaron que algunos empresarios, los de mero arriba, y no todos, porque no quiero generalizar, ya les están mandando cartas y les están pidiendo a sus trabajadores que voten por Anaya. Me dijeron de Coppel, de Aeroméxico y de Telmex”