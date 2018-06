AMLO se queda sin el Zócalo

La solicitud presentada por Andrés Manuel López Obrador fue rechazada por el gobierno de la Ciudad de México, por lo que no será posible que usen la explanada del Zócalo para su fin de campaña presidencial el próximo miércoles 27 de junio de cara a las Elecciones 2018.

AMLO, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, declaró que este lunes volverán a insistir en su petición para poder realizar el último mitin en la Plaza de la Constitución.

Después de un mitin que hizo en Tecámac, Estado de México, López Obrador afirmó que en situación de que permanezca la negativa, buscarán una alternativa.

“Están queriendo negarnos el Zócalo, pero ya estamos buscando la alternativa, esto es para el cierre de campaña, porque ya se hizo la solicitud y contestaron que no daban el permiso, pero vamos a esperar".

“Lo vamos a resolver, mañana se decide, vamos a ver si no cambian de parecer las autoridades, porque hicimos la solicitud con mucha anticipación, desde hace un mes se hizo, entonces contestaron que no, pero vamos a ver mañana, se va a insistir y si no buscamos otra alternativa”, aclaró.