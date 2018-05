AMLO recuerda la importancia del "voto parejo"

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado nuevamente a sus simpatizantes al "voto parejo" por los aspirantes de su coalición y les recordó que ellos visitarán 150 casas diarias en estas elecciones 2018.

“No anden buscando ahí… de que aquí, por este acá, por este otro. Claro que son libres de votar por quien quieran, pero es una recomendación, porque la mafia lo que quiere es atrincherarse, por ejemplo, en el Congreso. Que ganemos la Presidencia, pero que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para que ahí estén obstaculizando el cambio”

Andrés Manuel López Obrador explicó que sería incómodo ganar la Presidencia y que al visitar los estados, los funcionarios sean de otros partidos políticos, por lo que invitó a los simpatizantes a apoyar a los candidatos de su coalición.

“(Voto parejo) por dos razones: primero, porque les tengo confianza, y porque además yo voy a estar pendiente, y los voy a traer bien pero bien, bien, bien… ¡de cerca! Iba a decir una palabra, ¡Pero no! Y voy a estar muy pendiente. Y si tengo que venir a San Marcos, con todo respeto, pues tengo que venir con cuidado, no voy a traer la cartera, porque una de esa la pierdo. Entonces, yo quiero venir con las autoridades de nuestro movimiento”

El aspirante presidencial de Juntos Haremos Historia puso a prueba a sus candidatos y le preguntó a las personas que le dijeran quiénes estaban recorriendo las casas y haciendo campaña.

“Es que estoy viendo a unos candidatos muy blanquitos. Miren, no nos importa a nosotros el color de la piel, este es un movimiento para todos, no discriminamos, es para blanquitos, para morenitos, y todos, pero veo candidatos que están muy blancos, que no les da el sol”.