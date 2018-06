AMLO rechaza integrar a Guillermo Ortiz y Satiago Levy en su gabinete

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador rechazó este martes que esté considerando Guillermo Ortiz Martínez y Santiago Levy, quienes laboraron en las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox respectivamente.

Andrés Manuel López obrador siempre ha sido claro en sus propuestas de gabinete y cada persona que se suma a su proyecto político, aunque en varias ocasiones han llegado de partidos completamente contrarios al que dirige.

Recientemente surgió una controversia debido a que el diario estadounidense Bloomberg, indicaba la posibilidad de que Ortiz y Levy se sumaran al gabinete de AMLO, pero este martes el aspirante presidencial lo negó por completo y señaló que para el cargo de secretario de Hacienda ya hizo su propuesta.

"No, no es cierto (que lo esté considerando), se está hablando con muchos porque estamos buscando la cooperación, el apoyo de todos, pero no es cierto eso, el que está ya propuesto para ser ser secretario de Hacienda es Carlos Urzúa y él es el responsable de todo el manejo de la política económica"