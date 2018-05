AMLO propone plan de austeridad republicana

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aplicará un plan de austeridad republicana de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio de 2018.

Durante su mitín en San Andrés Tuxtla, Veracruz, el aspirante presidencial prometió una vez más bajar el sueldo de "los de arriba para subir el sueldo de los de abajo", además de que el Artículo 127 constitucional en donde se indica que ningún funcionario ganará más que el presidente de México, será respetado.

Andrés Manuel López Obrador prometió mejorar el salario de los maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados, trabajadores al servicio del gobierno así como el jornal para los campesinos.

“Si bajar los sueldos de los de arriba es ser populista que me apunten en la lista, no me causa ningún problema”.