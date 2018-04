AMLO prevé llevarse "cayuco completo" en las elecciones

Durante su gira por Chiapas, el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se llevará "cayuco completo" en las elecciones del próximo domingo 1 de julio 2018, al ganar las nueve gubernaturas y la mmayoría en el Congreso de la Unión, además de la Presidencia de la República.

"Siendo realistas podemos ganar las nueve gubernaturas (...) el Congreso mayoría: la Cámara de Diputados y Senadores, así vamos, no me gusta lo de carro completo, pero como estamos aquí en Tabasco... Chiapas, va a ser cayuco completo. Y aún nos falta tiempo, dos meses, y la gente nos va a dar el apoyo por completo, por entero, porque no es cualquier elección, es para transformar al país".