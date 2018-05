AMLO pide tregua a militantes de otros partidos

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Revolucionario Institucional (PRI) para sumarse a su proyecto y "hacer una tregua" hasta que se lleven a cabo las elecciones el próximo domingo 1 de julio del 2018 y al finalizar, puedan volver a sus partidos de origen.

Y una vez que pasen las elecciones, después del 1 de julio, que ya logremos la obra de transformación, que ya logremos el propósito de acabar con la mafia del poder en buena lid, cuando los hagamos a un lado y que ya se tenga un gobierno del pueblo y para el pueblo, entonces ya regresamos cada quien a sus partidos, ya el que quiera regresar al PRI que regrese, el que quiera regresar al PAN, el que quiera regresar a Morena, pero ahora, todos juntos, no nos peleemos aquí, porque eso no resuelve el problema, tenemos que unirnos”

“Si queremos seguir estando en un partido, bueno, hagamos una tregua y en estos dos meses que faltan vamos a pedir licencia, permiso, y ya no estemos en esos partidos, vamos a unirnos todos para hacer el partido de la transformación de México.

Andrés Manuel López Obrador invitó a los presentes a no caer en provocaciones que solo quieren crear contienda dentro de la coalición.

“Aquí en Cadereyta es importante decirles que no nos peleemos por partido, aquí; no está el problema aquí abajo; aquí, sean del partido que sean hay gente buena, hay gente trabajadora, el problema está arriba, nos entretienen, peleándonos aquí no se gana nada, es una mafia, son cien los que se creen amos y señores de México, que aplastan a todo un pueblo. Si aumenta el precio de las gasolinas, ellos tienen el negocio de la compra de gasolina en el extranjero”