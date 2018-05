AMLO pide a simpatizantes que no lo "apachurren"

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, suele causar emoción entre sus simpatizantes, por lo que el viernes 18 de mayo, durante su visita a Huajuapan, Oaxaca, tuvo que pedirles que tengan más cuidado y no lo "apachurren". Sostuvo que de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio del 2018, no usará al Estado Mayor Presidencial en los actos públicos, pero pidió más organización

"Pero me van a cuidar de verdad, porque cuidar es también que no me apachurren, cuando entro a un acto que haya orden y organización. Hay unos jóvenes, hombres y mujeres que atropellan a todos, no respetan a la gente mayor, y empuja y se meten. Eso no”

Durante los eventos proselitistas se suele instalar una valla para abrir un pasillo por el que pueda entrar el aspirante presidencial de Juntos Haremos Historia, por lo que Andrés Manuel López Obrador invitó a sus seguidores a mantener esa distancia y ser más cuidadosos.

"Hay tiempo para todo, para que yo reciba la correspondencia, las solicitudes para que yo escuche, lo que me dicen, que yo pueda contestar, que yo recoja los sentimientos de la gente y hasta para tomar la selfie, para todo hay tiempo”

El equipo de seguridad de López Obrador tuvo que entrar en acción en un evento de Tlaxico, cuando una mujer se desmayó en pleno acto proselitista. El candidato presidencial tuvo que hacer una pausa en su discurso por un momento en lo que se le brindaba atención a la mujer.

Andrés Manuel López Obrador ha declarado que cuando él gane la Presidencia no quiere utilizar guardaespaldas para sus eventos, sino que quiere que el pueblo lo cuide, pero de manera organizada para que no lo "apachurren", y se ha comprometido a seguir visitando los lugares tal como lo ha hecho hasta ahora para estar cerca del pueblo.