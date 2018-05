AMLO pide a gobernadores no intervenir en proceso electoral

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador solicitó a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que firmen un documento para que manifiesten su compromiso de no intervenir en el proceso electoral y respetar el voto de los ciudadanos, tal como lo hizo el presidente Enrique Peña Nieto, en estas elecciones 2018.

"Deben de pronunciarse como lo hizo el presidente Peña, deben los gobernadores hacer el compromiso de respetar el voto de los ciudadanos y de no intervenir en la elección, que no se utilice el dinero del presupuesto para comprar votos, para favorecer a candidatos, que se garantice que la elección sea libre y limpia, que sigan el ejemplo de lo que expresó el presidente Peña”

Después de que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, asumiera la titularidad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a formalizar su respeto al voto de los ciudadanos el próximo domingo 1 de julio del 2018, tal como lo manifestó el presidente de México.

"Ya el presidente Peña se manifestó y los gobernadores no han hablado sobre este tema, que es muy importante”,

De acuerdo con Andrés Manuel, en estados como Puebla en donde Rafael Moreno Valle está realizando acciones a favor de su esposa, Martha Érika Alonso, y en Veracruz, donde Miguel Ángel Yunes Linares hace lo mismo por la candidatura de su hijo. Esto puede inferir en el proceso electoral.

Acerca del pronunciamiento de los empresarios que negaron presionar a sus trabajadores para hacerlos votar por Ricardo Anaya o José Antonio Meade, el candidato de Juntos Haremos Historia, dijo que le da gusto.

"Me dio mucho gusto que hoy salieron a deslindarse y a decir que ellos no estaban llamando a sus trabajadores a votar por Anaya y obligándolos a votar por Anaya; me dio gusto que ellos hagan ese compromiso de que se van a mantener respetuoso de cada ciudadano, aunque sean sus trabajadores, son libres para votar”