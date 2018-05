AMLO no vivirá en Los Pinos porque lo espanta el 'chupacabras'.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato presidencial de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, dijo este sábado que de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, no vivirá en la Residencia Oficial de Los Pinos, ya que asegura que esa casa esta embrujada y sale el 'chupacabras'.

"No voy a vivir en Los Pinos, van a cambiar las cosas. No voy a vivir en una mansión; voy seguir viviendo en mi casa, que es casa de ustedes. No voy a ir a vivir a esa casa que está embrujada, ahí espantan, sale el chupacabras” señaló López Obrador en Miahutlán, Oaxaca.