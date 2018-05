AMLO no usará guardaespaldas, quiere que el pueblo lo cuide

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó en contra del uso de guardaespaldas, ya que quiere que el pueblo sea quien lo cuide de manera organizada para visitar las comunidades, porque en la última ocasión lo apachurraron.

El aspirante presidencial de Juntos Haremos Historia se volvió a manifestar en el tema de seguridad personal, minimizando los riesgos a su integridad física. Destacó que no puede tardarse tanto en los eventos programados por detenerse a saludar a la gente aunque lo disfruta y agradece.

Andrés Manuel López Obrador señaló que no usará el Estado Mayor presidencial, porque el pueblo lo va a cuidar, solamente necesitará ayuda para abrir la valla porque como a veces hay mucha gente lo apachurran.

"Yo voy a seguir viniendo así como vine ahora, nada más me van ayudar, me van a cuidar, el pueblo me va a cuidar; el cuidar no es que me vayan hacer algún mal porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer; no es eso, no; sino es que a veces como es mucha gente, apachurran; me tienen que ayudar a abrir la valla, que podamos platicar, que podamos ver hasta donde se pueda, abrazarnos así sin guaruras, sin guardaespaldas, no voy a usar el Estado Mayor presidencial”