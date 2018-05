AMLO niega sentirse el héroe

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, negó sentirse el héroe, y nuevamente recordó que aunque el pueblo se lo pida, no se reelegirá si gana las elecciones 2018.

Desde el municipio de Yautepec, Andrés Manuel dijo que existen millones de héroes en México, todos los ciudadanos que están a favor de la cuarta transformación en el país.

"Me decían si me sentía héroe. Dije que no. Hay millones de héroes: los ciudadanos porque el motor del cambio es el pueblo, el alma de este movimiento es el pueblo"

El candidato recordó las palabras del ex presidente de México, Benito Juárez, dándole prioridad al pueblo.

Andrés Manuel López Obrador se pronunció en desacuerdo con aquellos que opinan que el enojo de los mexicanos es un problema de salud pública.

También recordó que en caso de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio, no se reelegirá como presidente aunque el pueblo se lo pida.

"No me voy a reelegir, hoy me lo preguntaron: ¿y si me lo pide el pueblo? ¡Tampoco! No creo en la reelección, son nada más seis años pero con eso va a ser suficiente para sentar las bases de la patria nueva"