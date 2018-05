AMLO mandará a la basura las privatizaciones

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador prometió que no habrán más privatizaciones, pues de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio, las mandará a la basura.

Desde Michoacán, AMLO se comprometió a no expropiar la industria.

Declaró que resolverá el tema de la privatización del petróleo sin expropiar ni confiscar bienes a las empresas extranjeras.

Andrés Manuel López Obrador recordó que la revisión de los contratos es un asunto de transparencia y no de amenaza a los consorcios petroleros

“No se trata de venganza, solo de justicia, porque no vamos a permitir que siga prevaleciendo la corrupción”.

El aspirante de Juntos Haremos Historia señaló que es importante saber dónde hubo irregularidades en las concesiones.

"No queremos contratos leoninos, que sean contratos que beneficien a las empresas y no a la nación, no al pueblo de México"