AMLO llega con estilo al evento de la CIRT, en moto.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia' rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, llegó con 20 minutos de retraso al evento de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), pero lo hizo con estilo, en moto.

Este jueves AMLO, el abanderado de Morena, Partido del Trabajo(PT) y el Partido Encuentro Social (PES) asistió a la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, el cual tuvo sede en las instalaciones de Expo Santa Fe. Al llegar al evento con unos minutos de retraso y en moto, el político tabasqueño pasó primero al baño y antes de incorporarse al evento ofreció una breve entrevista.

Como era de esperarse, el tan singular estilo de transportarse que ha caracterizado a Andrés Manuel se hizo viral en redes sociales por medio de un video en el que se observa al candidato presidencial bajar de una motocicleta conducida por un hombre que no ha sido identificado, quien al descender, le ayuda a quitarse el casco a AMLO.

Al bajarse se logra observa a López Obrador cuando se despide del conductor y mientras este se aleja, el tabasqueño se acomoda el cabello para entrar al inmueble.

Recordemos que durante toda la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el tema de la transportación ha sido polémico, empezando con que el abanderado de Morena quiere vender el avión presidencial y viajar en vuelos comerciales de ganar las elecciones 2018, seguido de la contratación de una avioneta privada para que el candidato presidencial pudiera llegar rápidamente a los mitin que tenía como parte de su gira de campaña por México.

En el evento Andrés Manuel le respondió al Consejo Mexicano de Negocios y los calificó como una minoría rapaz que tiene secuestrado y confiscadas a las instituciones del gobierno.

"No quieren que haya un cambio de régimen y para ser claros no quieren dejar de robar, y no quieren perder el privilegio de mandar porque no solo es hacer negocios al amparo del poder público, sino es que se sienten los dueños de México".