AMLO le pide a Krauze que no se diga liberal porque no lo es.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” aseguró que el historiador Enrique Krauze aparenta ser liberal pero en realidad es conservador, sin embargo, afirmo que el escritor está en todo su derecho de dar su opinión rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

El pasado 13 de junio, Krauze Kleinbort recomendó voto dividido entre la Presidencia de la República y los candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados y a elecciones populares, esto con la finalidad de evitar que el futuro mandatario de México tenga “el poder absoluto” en el país y que se forme más gobiernos priistas como el de Gustavo Díaz Ordaz o Carlos Salinas de Gortari.

El historiador puntualizó que el Congreso es el “dique de contención”, por lo que propuso que para la Presidencia se voto por aquel candidato que convenza, pero que se vote por un partido diferente para los otros cargos en las próximas elecciones 2018.

Tras dichos comentarios, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), abanderado de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), le pidió a Krauze y a otros intelectuales que no se den aires liberales cuando pertenecen al pensamiento conservador.

“Krauze es intelectual orgánico del conservadurismo, pero está en su derecho”, señaló López Obrador.

“Yo lo que quiero es que no haya simulación, que no se digan liberales o que no sean en apariencia liberales, cuando en realidad son conservadores”, agregó Andrés Manuel.