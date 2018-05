AMLO invita a candidatos de su coalición a que salgan a tomar el sol .

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aspirante a la presidencia de México, le pidió a los candidatos de su coalición 'Juntos Haremos Historia', que salgan a tomar el sol y visite 150 casas diarias para hacer campaña ya que los ve "muy blanquitos" y aseguró que quien no lo haga no es un buen candidato rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

Por medio de sus redes sociales, el abanderado de Morena, PT y PES, publicó un video este martes en donde aseguró que algunos candidatos de esta coalición no realizan campaña proselitista y les hace la invitación a que salgan a tomar un poco el sol.

“Hay candidatos que están muy blanquitos, desde luego que no soy racista (..) no les da el Sol, porque no están haciendo campaña, les pido 150 domicilios diarios informando a la gente, organizando a los ciudadanos. No nos confiemos”, dijo AMLO.