AMLO dice que los candidatos de su coalición pueden pedir seguridad

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los candidatos pertenecientes a la coalición tienen la libertad de solicitar seguridad de ser necesario en las elecciones 2018.

En uno de los eventos proselitistas en San Luis Potosí, el aspirante presidencial explicó que aunque él haya decidido que será el pueblo quien lo cuide minimizando los riesgos de su integridad física, los demás aspirantes tienen el derecho de solicitar apoyo a la Policía Federal o incluso, requerir la intervención de las Comisiones de Derechos Humanos.

"Yo he decidido que me va a cuidar la gente, me va a cuidar el pueblo. (Los candidatos) son libres, son libres, claro, los que lo deseen y cada quien tiene que decidir. En mi caso yo voy hacer la campaña sin guardaespaldas”