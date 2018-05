AMLO dice que "el PRI trata de recuperarse" con la salida de Ochoa Reza

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES), Andrés Manuel López Obrador declaró que el PRI tiene derecho a hacer una renovación como un intento de recuperarse y posicionar a su candidato presidencial José Antonio Meade en estas elecciones 2018. Lo anterior debido a la llegada de René Juárez a la dirigencia nacional del PRI, en sustitución de Ochoa Reza.

"No tengo yo por qué opinar. Tienen derecho a hacer los cambios que ellos consideren; están tratando, pienso, de recuperarse, quieren iniciar una etapa nueva, y eso lo hacen los partidos, las organizaciones sociales, es una renovación, no lo veo mal, pero tampoco me voy a meter en eso”

Andrés Manuel López Obrador sigue insistiendo en que existen presiones por los integrantes de "la mafia del poder" para que Meade decline en favor de su contendiente Ricardo Anaya.

"Que hagan su lucha todos y que, si pierden que pierdan con dignidad, que no se sometan, que no se vendan, que Anaya no decline por Meade, que llegue al final y que Meade no decline por Anaya, que se aguanten ahí, aunque los están presionando los de la mafia del poder, porque los van a ver, y les hacen proposiciones indecorosas "