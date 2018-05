AMLO dice que Anaya le copia sus "ideas viejas"

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que aunque su contendiente del Frente, Ricardo Anaya lo acusa de que sus ideas son viejas, se la pasa copiándolas.

“Este mentiroso, Canallín, sacó una foto copiando, dice que mis ideas son viejas, pero me copia todo, pero me copió porque uno, dos días antes del primer debate me puse a pegar las figuritas con Jesús, en el álbum, y él aparece después copiándome con su hijo, con un álbum, y hoy me dicen que el álbum que tiene ahí es del campeonato pasado”.