AMLO dice, “Han estado privatizando la educación”.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato a la presidencia de la coalición 'Juntos Haremos Historia', afirmó que han privatizado la educación en México y que actualmente es como una mercancía debido a los poco lugares que existen, por lo que el se compromete a garantizar el derecho a estudiar de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018

En su evento celebrado en la delegación de Cuajimalpa este jueves, el baladrado de Morena, PT y PES, señaló que las universidades no cuentan con presupuesto suficiente.

“Lo que pasa es que en las universidades no hay cupo, no hay espacio, porque las universidades no cuentan con presupuesto suficiente”, dijo.