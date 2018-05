AMLO desmiente otra vez supuestos problemas de salud

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador afirmó que trabajará todo el sexenio para transformar al país, de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio, y dijo a quienes opinan que le dará un segundo infarto "que con su pan se lo coma"

"Voy a terminar el sexenio, seis años nada más porque por principios, creo en el sufragio efectivo y la no reelección, nada más seis años; petó completos los seis porque primero mis adversarios, los de la mafia del poder, sus voceros decían que me iba yo a quedar, que me iba a reelegir, que iba a ser como Chávez, que se mantuvo 14 o 18 años en la presidencia; no, ni como Chávez ni como Porfirio Díaz, nada de eso”