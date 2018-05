AMLO concesionará el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), Andrés Manuel López Obrador, anunció que, de resultar electo el próximo domingo 1 de julio del 2018, está dispuesto a lanzar la licitación concesionando el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de manera que se construya solo con inversión privada y no se gasten recursos públicos.

“La inversión pública federal son 600 mil millones de pesos. Toda la inversión pública federal y el aeropuerto ya lleva 85 mil millones, y se estima por lo bajo que se van a invertir 300 mil millones”

“Si insisten en hacer el Aeropuerto en el Lago de Texcoco, lo único que pediríamos es que no se utilizara dinero del presupuesto público. Nosotros estaríamos dispuestos a lanzar un convocatoria y licitarlo para que la inversión sea sólo privada”

Durante su campaña, Andrés Manuel ha repetido en diversas ocasiones que la construcción del NAIM debe ser cancelada debido al costo excesivo.

Ahora el candidato afirma que con su propuesta se garantizará que la inversión sea privada y no pública, ya que "no tenemos tanto dinero". López Obrador aclaró que no tiene ningún problema personal con los empresarios involucrados en la construcción del NAIM.

“No es un asunto personal, es algo que tiene que ver con el interés público. Yo no soy irresponsable a decir sí. No me voy a pelear, no voy a decir nada, me voy quedar callado, porque si no me van a echar montón, me van a sacar desplegados, van a asustar a la gente y a lo mejor no voy a ganar”

AMLO dijo que él no acostumbra a ganar a toda costa, sin escrúpulos morales, ya que no lucha por cargos sino por ideales y principios. Mencionó que los empresarios inversionistas no son pequeños ni medianos, sino son inversionistas de alto vuelo.

“Es un acuerdo que se tienen con los contratos más grandes, ya que ellos (empresarios e inversionistas) tienen con qué (pagar), o sea, los que recibieron los contratos o ganaron los contratos del aeropuerto, tienen bastante dinero”.

López Obrador agregó que, de ganar las elecciones no hará del Nuevo Aeropuerto Internacional de México un barril sin fondo, ya que se quedaría sin recursos para atender las necesidades del país.

“No se utilizará el dinero del presupuesto público (en esta obra). Sólo recuerdo a quienes insisten en construir el nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco, que hasta ahora han erogado 85 mil millones de pesos y ni siquiera han terminado de rellenar el terreno”.