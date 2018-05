AMLO cancelará la Reforma Educativa aunque no le guste a "la mafia del poder"

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado su promesa de cancelar la mal llamada Reforma Educativa aunque no le guste a la "mafia del poder", usando sus facultades como titular del Poder Ejecutivo, si gana las elecciones el próximo domingo 1 de julio del 2018.

“No se va a seguir ofendiendo al magisterio nacional, se va a cancelar la mal llamada Reforma Educativa. No les gusta a los de la mafia del poder, pero no me importa. Tenemos la razón”