AMLO cambia "voto útil" por "voto parejo"

El candidato a la Presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los simpatizantes, con otras palabras al "voto útil" y "voto parejo" para lograr la transformación del país en estas elecciones 2018.

AMLO pidió a sus simpatizantes a no dividir el voto, sino que voten parejo por los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia. Hizo un llamado a los militantes de otros partidos políticos a apoyarlo y ya que terminen las elecciones regresen a sus partidos.

“Hay que hacer a un lado, sin maltratarlos, de manera sutil, a los de la mafia del poder para que el gobierno no esté secuestrando, que el gobierno no sea un comité como ahora al servicio de una minoría rapaz. Para eso se necesita la unidad de todo el pueblo y estoy llamando a priistas, panistas, perredistas, de todos los partidos y a los ciudadanos sin partido, a que juntos logremos la transformación del país”.

Recordó su compromizo de no decepcionar ni fallarle al pueblo que ha depositado su confianza en él para estas elecciones e invitó a los asistentes a "votar parejo" por la coalición, de modo que en el congreso se alcance la mayoría y se pueda realizar "la cuarta transformación de México".

"Si triunfamos y no transformamos, no sirvió de nada. ¿Qué es eso de que voto por El Peje porque me cae bien, pero al congreso por otros? No, voto parejo, voto parejo”.