AMLO, “ayuden para que estos corruptos no compren los votos”.

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición 'Juntos Haremos Historia', hizo un llamado a sus simpatizantes para que no se queden callado y lo ayuden a evitar que los corruptos de México compren votos en las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

“Les pido que corran la voz, que ayuden, para que estos corruptos no se ayuden de la pobreza de la gente y que no compren los votos. Que no les sirva ya el reparto de migajas. Ya saben cómo funciona esto: reparten 500 o mil pesos, láminas de zinc o de cartón… son unos sinvergüenzas”, dijo el AMLO.