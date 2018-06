AMLO asegura “va a ganar la dignidad del pueblo al cochino dinero”.

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, aseguró que la mafia del poder no podrá contra las históricas elecciones del domingo 1 de julio del 2018, en las cuales la dignidad del pueblo mexicano se verá más fuerte que la compra de votos.

De igual forma, anunció ante los cuestionamientos realizados por los otros candidatos a la Presidencia respecto a su salud, que está en perfecto estado a pesar de las pocas horas que utiliza para dormir.

“Yo por mi trabajo duermo poco, no es por la edad. No tengo ningún problema para descansar, afortunadamente. Estoy bien de salud, por la ciencia y por el creador. Líder no va a faltar. Estoy diciendo esto porque están diciendo que ya estoy enfermo y ya estoy chocheando. Pues no, yo estoy al cien”, señaló.