AMLO asegura que su “triunfo es irreversible”, nadie lo alcanza.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, aseguro esta mañana desde el estado de Tabasco, que su “triunfo es irreversible” en las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, ya que ninguno de sus competidores presidenciales lo alcanza.

Recordemos que según las encuestas publicadas por el morenista, tiene una ventaja de más de 20 puntos con el segundo lugar, Ricardo Anaya de la alianza “Por México al Frente” y más aún con el tercer lugar José Antonio Meade del PRI.

De igual forma, el abanderado de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), comentó que:

López Obrador le concedió una entrevista a reporteros en su paso por el aeropuerto de la capital tabasqueña, camino al vecino estado de Chiapas en donde realizará actividades de campaña electoral en su lucha por llegar a los pinos este año.

En la terminal aérea lo esperaban ya los candidatos a la gubernatura tanto de Tabasco y Chiapas, Adán Augusto López Hernández y Rutilio Escandón Cadena.

El político tabasqueño, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que el fraude electoral y el uso de dinero en las campañas por parte del gobierno federal les vayan a funcionar, aseguró tras ser cuestionado de que si el gobierno le meterá dinero a la elección 2018.

“Ya no pueden, es mucha la diferencia , no quiero presumir, por eso no quiero dar el dato”, dijo Andrés Manuel.