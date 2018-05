AMLO asegura que "la mafia del poder" le ofreció la Presidencia en 2006

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, declaró que en el 2006 "la mafia del poder" le ofreció llegar a la Presidencia pero tenía que someterse a sus órdenes, en medio de las elecciones 2018.

Desde San Luis Potosí, Andrés Manuel hizo un llamado a sus seguidores para que confíen en él, ya que prometió guiarse con base en sus principios, ya que no es un político ambicioso vulgar. También recordó que de ser por el cargo él ya hubiera ganado desde el 2006, año en el que un grupo al que él llama "mafia del poder" le ofrecieron su apoyo para que ganara las elecciones.

“Llevo muchos años en esta lucha, si fuese nada más por el cargo ya sería presidente, si me hubiese sometido a los dictados de la mafia del poder no nos hubiesen robado la Presidencia, nos hubiesen dejado pasar.

¿Pero de qué sirve llegar sometido a la mafia del poder, como un títere, como un pelele? Yo no quiero gobernar así, no quiero llegar a la Presidencia así, no voy a dejar trozos de dignidad en el camino para tener un cargo, no lucho por eso"