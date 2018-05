AMLO asegura que acabará con la corrupción sin mochar manos

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato presidencial de la coalición Junto Haremos Historia aseguró que de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, acabará con la corrupción pero sin mochar manos como lo propone Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco’, ya que él si respeta los derechos humanos.

Tras la propuesta del gobernador con licencia de Nuevo León de acabará con la corrupción 'mochando' manos a los servidores públicos ladrones, planteada en el primero debate presidencial, el abanderado de Morena, PT y PES dijo en el municipio de Neza:

“Vamos a acabar con la corrupción. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno. Yo no voy a mochar manos porque no creo en eso y además soy respetuoso de los derechos humanos; se va aplicar la ley. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Clinton decía: «La economía, estúpido» sí, pero forjada desde abajo y para todos.

El Bronco’ propuso una idea contra el crimen mucho más agresiva que los demás candidatos presidenciales y aseguró que mochará manos a quien robe para producir miedo a todos los funcionarios corruptos.

Por su parte AMLO se comprometió a volver al municipio de Neza con un plan bien establecido para regresar la tranquilidad a la comunidad.

“Voy a estar acá, antes del primero de diciembre y les voy a traer un plan de desarrollo y bienestar, todo lo que se va invertir, para atención a los jóvenes, salud. Para garantizar la paz sin represión; la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”, dijo López Obrador.

Además, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reafirmó que no vivirá en la Residencia Oficial de Los Pinos, que si venderá el avión presidencial, que no aumentará los impuestos y que no habrá gasolinazos en su gobierno.