AMLO asegura "no necesitamos cortar manos"

El abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no hace falta cortar manos a los políticos corruptos, refiriéndose a la propuesta del candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez "El Bronco".

Durante una actividad proselitista en Tabasco, se refirió al tema de "mochar las manos" recordando que si gana las elecciones el próximo domingo 1 de julio, no se permitirán actos de corrupción en su gobierno, sin importar que se trate de su equipo cercano.

Comento que no está de acuerdo con "mochar manos" a los funcionarios públicos corruptos, pero que sí castigará la corrupción aplicando la ley a cualquiera que se equivoque.

"Yo no soy partidario de cortar las manos. No hace falta. No necesitamos cortar manos, si acaso daremos manicure a quien le vayan creciendo las uñas"

Acerca de la seguridad personal, el tabasqueño dijo que no se quiere divorciar del pueblo ni perder contacto con la gente.

"Vamos a resolver lo de la seguridad de otra manera, estoy pensando que ustedes me van a cuidar, que me va a cuidar el pueblo, nada más que no he terminado de resolverlo porque cada vez va haber más gente y yo no quiero encerrarme en una oficina, no me quiero divorciar del pueblo”