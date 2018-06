AMLO anuncia que tomará posesión de la Presidencia el 1 de diciembre

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, declaró que tomará la Presidencia el próximo 1 de diciembre, de resultar ganador de las elecciones el domingo 1 de julio.

Desde Chimalhuacán, Estado de México frente a unos 13 mil simpatizantes, Andrés Manuel manifestó que está muy por encima de sus contendientes por lo que él sería quien tome la Presidencia de México el 1 de diciembre.

“Estamos requetebién… No es por presumir, pero estamos casi 30 puntos de ventaja, arriba. Este arroz ya se coció”

A pesar de el entusiasmo, López Obrador pidió a los presentes no confiarse, pues es mejor que sobre y que no falte, por lo que hizo un llamado a vigilar que los ciudadanos no vendan su voto ni se dejen engañar con migajas que se pueden ver como pan para hoy, pero que se convertirá en hambre para mañana.

El aspirante presidencial de Juntos Haremos Historia se comprometió a dar preferencia a los humildes y manifestó que en diciembre estará en marcha los programas de becas para estudiantes de bajos recursos de nivel medio superior y superior, además de las pensiones para adultos mayores.

“Aquí hay gente humilde, pobre, necesitada, buena, trabajadora, mientras la mafia del poder aplasta, oprime a todo un pueblo. No ganamos nada peleándonos por baterías partidistas, tenemos que unirnos todos, sólo el pueblo puede salvar al pueblo”

Recordó que cancelará la reforma educativa y todos los intentos de privatización del agua.

Andrés Manuel López Obrador prometió volver al municipio como presidente electo antes de tomar la Presidencia de la República y tener la banda presidencial.