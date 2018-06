AMLO acepta que entregó contratos a Riobóo

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que entregó a la empresa Riobóo S. A. de C. V. contratos sin licitación para la construcción de los segundos pisos de la ciudad de México cuando fungió como jefe de Gobierno, rumbo a las elecciones 2018.

Durante un mitin en la localidad de Ticul, Yucatán, Andrés Manuel López Obrador mencionó que Peña Nieto entregó el contrato de licitación para ampliar el hangar y resguardar el avión presidencial y reconoció que él también dio contratos directos.

López Obrador aclaró que la obra fue auditada y no tuvo irregularidades, además los contratos se entregaron conforme a la ley después de hacerse un análisis.

“Riobóo había elaborado el proyecto inicial, o anteproyecto, me interesó muchísimo. Les dije quiero verlo. Y un día me reuní con ellos y tenían ya ese anteproyecto”

Señaló que el fideicomiso para la construcción del segundo piso del Periférico era administrado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), dirigido por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

"Fue auditado muchas veces por el fideicomiso que manejó el dinero de los segundos pisos que yo construí estaba en Banobras y saben quién estaba de director de Banobras, Felipe Calderón. O sea, yo no tengo nada de qué avergonzarme, me pueden llamar peje pero no soy lagarto".