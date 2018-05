A "El Bronco" no le interesa la banda presidencial

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", ha lanzado un nuevo spot de radio promocional para su campaña rumbo a las elecciones 2018, en el que asegura que no le interesa la banda presidencial.

El promocional de radio estaría sonando en diferentes estaciones de radio de todo México en los próximos días. El Bronco afirma que su objetivo es ocasionar una "re-evolución" en la mente de los ciudadanos. En ningún momento invita abiertamente a emitir un voto a su favor pero sí a seguirlo en todas sus redes sociales.

"A mí no me interesa la banda presidencial, lo que me importa es cambiar la mentalidad de los mexicanos para encender una re-evolución de consciencias. Soy El Bronco, candidato independiente a la Presidencia de México. Sígueme en Facebook y redes como Jaime Rodríguez Calderón. Levántate, México, prohibido rendirse"