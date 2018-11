Yucatán solicita más créditos hipotecarios que de adquisición

En Yucatán se tienen disponibles 10 mil créditos para vivienda, sin embargo el estado cuenta con 13 mil acciones de créditos, sin embargo estos créditos son hipotecarios y créditos de mejoramiento, no de adquisición, declaró el delegado del Infonavit Yucatán, Manuel Bonilla Campo.

Los créditos hipotecarios en su mayoría son de salarios bajos, por eso se requieren, pues muchas veces hay ingresos que no se registran en Infonavit, como propinas de los que son meseros, entonces ellos al tener salario bajo, su crédito con Infonavit es bajo, pero sus ingresos realmente son mayores por lo que se les apoya para que en conjunto a su crédito, obtengan uno mayor con el banco y así puedan adquirir su vivienda.

“El límite de crédito que ofrece el Infonavit son 1millon 700 mil pesos, y este puede crecer dependiendo lo ahorrado en años de laborar y el usuario puede obtener así un crédito mayor de hasta 2 millones”, declaró.

En Infonavit, el único requisito para otorgar crédito es que tengan 116 puntos cotizados, los cuales se logran en 8 bimestres consecutivos trabajando y eso te da derecho al crédito, lo que tengas ahorrado, más lo que tengas trabajado de eso depende tu crédito.

Si la documentación se entrega correctamente en un mes el usuario va a poder obtener su casa, y durante ese tiempo se le asesora para la mejor opción de compra, esto sucede porque muchas veces el comprador quiere una casa pero no se encuentra en las condiciones adecuadas, por lo que no se le otorgara el crédito, pero no porque no lo pueda tener, sino porque no le es conveniente, dijo.

El Infonavit no da casas, comentó, el usuario ve una casa que le gusta y solicita su crédito para comprarla, la cual en un promedio de 18 a 22 años se termina de pagar. “Una ventaja que ofrecen es que si fallece el titular entra un seguro de defunción y ahí queda la deuda saldada”, dejo claro el delegado.

En la dependencia también se trabaja con la banca en cofinanciamiento, esto se da para apoyar más a los usuarios, pues lo que el Infonavit da y lo que un banco otorgar el crédito crece más.

La demanda del Infonavit ha aumentado y ahora cuenta con más de 18 mil patrones(Negocios) y más de 300 mil derechohabientes, sin embargo más de 250. mil personas dejaron de pagar.

Yucatecos interesados en adquirir vivienda

“En Infonavit, el objetivo es ayuda al pueblo, somos una empresa que tiene muy buen sentido social por lo que tenemos el 12 por ciento de interés fijo, la cual te da facilidades para la adquisición de vivienda, además todos los trámites del Infonavit son gratuitos” finalizó.

_Eliza Ongay