Western Union lanza oferta para comprar a su rival MoneyGram

Western Union está intentando comprar a la empresa rival de transferencia de dinero MoneyGram International, así lo da a conocer una persona relacionada con el tema.

En un tiempo reciente, Western Union lanzó una oferta de compra por MoneyGram, señaló la persona, que solicitó no ser identificada porque el tema todavía no es público. No se ha llegado a una decisión final y Western Union podría inclinarse por no seguir con un probable acuerdo, añadió la fuente.

Cabe destacar que representantes de Western Union y MoneyGram declinaron hacer comentarios.

Esta adquisición uniría a dos de los mayores proveedores estadounidenses de servicios de transferencia de dinero. El negocio se ha mostrado en declive a causa de que más personas tienen más confianza en los pagos en línea para trasladar dinero alrededor de todo el mundo.

Crecimiento de MoneyGram

La realidad es que MoneyGram ha tenido un fuerte crecimiento en las transacciones digitales, pero estas solo representan 18 por ciento de sus transferencias de dinero en el primer trimestre, así lo dio a conocer la empresa el mes anterior.

Ant Financial Services Group, conglomerado chino de servicios financieros, llegó al acuerdo de comprar MoneyGram en 2017, pero al final decidió que no luego de enfrentar trabas por parte de los reguladores estadounidenses de seguridad nacional.

Las acciones de MoneyGram acabaron con un alza de 6.2 por ciento, 2.59 dólares, lo sube el valor de mercado de la compañía a alrededor de 164 millones de dólares. También cuenta con un aproximado de 878 millones de dólares de deuda.

Western Union aumentó 3.5 por ciento y finalizó a 20.71 dólares, lo que le brinda un valor de mercado de apróximadamente 8 mil 500 millones de dólares.