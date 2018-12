Wall Street: Mes negro, su peor diciembre en 90 años

Los principales indicadores de Wall Street siguen hundidos en su peor diciembre desde la crisis de 1929, y los analistas del mercado todavía no ven fin a las caídas.

Las tres bolsas más importantes de Estados Unidos acumularon fuertes desplomes: el Dow Jones perdió 11.4 por ciento y fue la bolsa con menor impacto, seguida por el Standard & Poor’s 500, que se contrajo 11.5 por ciento.

El Nasdaq Composite es el mercado con peor comportamiento, pues arrastra un descalabro de 11.9 por ciento en 26 días del último mes del año.

Los indicadores de Wall Street están en su peor momento en puntos desde septiembre de 2017.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha logrado separarse de la tendencia de Wall Street, incluso con la volatilidad interna, pues en el último mes del año el Índice de Precios y Cotizaciones sólo ha perdido 1.2 por ciento.

Sin embargo, el mal comportamiento decembrino de Wall Street contagió a los principales mercados de otras naciones, como el Nikkei japonés (-14.38%), el Dax alemán (-7.25%) o el Hang Seng chino (-5.25%).

Te podría interesar: Bolsa mexicana y Wall Street caen esta semana

Los ingredientes del pesimismo de Wall Street tienen la mayor parte de su origen en la Casa Blanca, debido a la incertidumbre que inyecta el presidente Donald Trump y su gabinete a los mercados internacionales.

Al cierre de la semana anterior, algunos medios advirtieron que Trump empezó a buscar vías legales para despedir a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, después de que el banco central decidió incrementar la tasa de interés en 25 puntos base, el pasado 19 de diciembre, contra los deseos del mandatario, quien pide que se detengan las alzas.

Además, permanece el conflicto en la Casa Blanca sobre el futuro del presupuesto, que todavía no se autoriza, en particular porque el inquilino de Washington aseguró que no habrá un acuerdo para desbloquear el gasto de 2019, hasta que los demócratas accedan a destinar recursos para la construcción del muro fronterizo con México.