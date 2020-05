Viernes 8 de mayo 2020: Lo más relevante de la economía de México y el mundo

Te presentamos los sucesos de mayor importancia que han acontecido en este día viernes 8 de mayo de 2020 y que han influido en la economía actual y que están marcando la agenda noticiosa en México y el mundo, siendo los efectos del coronavirus uno de los principales protagonistas en los últimos días.

Aquí un panorama de cómo está la economía nacional y mundial, con los acontecimientos que de una u otra manera impactan en los bolsillos locales, nacionales y globales.

El comercio electrónico está impulsando la economía de México en estos tiempos de coronavirus

Sucesos relevantes de la economía en México

Los resultados de la Cuarta Encuesta, Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones, apuntan un crecimiento en la cantidad de MiPyMEs que ofrecen sus servicios o productos en línea, alcanzando hasta el 85 por ciento en el caso de las medianas, por encima del 62.5 por ciento registrado el año pasado; mientras que el porcentaje pasó de 46.2 por ciento en 2018 a 55 por ciento este 20219 para las micro empresas.

De enero a febrero todo parecía indicar que el 2020 era el mejor de los años en cuanto a ingreso de turismo internacional a México; pero en marzo, junto con la llegada del coronavirus que posteriormente se volvió una pandemia mundial, el número de turistas extranjeros que ingresó al país registró una reducción o desplome de 34.4 por ciento con relación a igual mes de 2019, al sumar dos millones 765 mil 143 indicó Inegi.

De acuerdo al reporte que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en abril, en plena pandemia del coronavirus, el precio de la cerveza aumentó un 2.7 por ciento con respecto al mes de marzo. Pese a ser una actividad no esencial, tanto el precio como el consumo de este producto y otros que contienen alcohol se elevaron en la cuarentena.

Comienza la exportación de semillas de cannabis desde Latinoamérica a los EU

Lo más relevante de la economía acontecido en el Mundo

Estados Unidos

Neiman Marcus, cadena de tiendas departamentales de gama alta que empezó a trasladar la moda al centro de Dallas en 1907, emitió una solicitud de protección para la quiebra, con lo que llega a ser el último minorista que es devastado por el cierre por coronavirus.

Corea del Sur

Lee Jae-yong, vicepresidente de Samsung Electronics reveló que no dejará a sus hijos la administración de la compañía. Sobre su afirmación de que no pasará la gerencia de la compañía a sus dos hijos una joven de 16 años de edad y un varón de 21 años , Lee argumentó que es difícil el entorno empresarial y sería irresponsable hablar sobre temas de sucesión de Samsung cuando, aún no asume la presidencia de manera oficial.

España

Luego de que en Europa se haya normalizado la situación en un 60%, la aerolínea estadounidense American Airlines anunció la puesta en marcha de un vuelo directo y diario entre el aeropuerto de Madrid Barajas en España y el de Forth Worth de Dallas (Texas).

Colombia

Colombia da un paso más en su exportación al realizar su primer envío de semillas de cannabis, este cargamento iba con dirección a los Estados Unidos (EE UU). El cargamento exportado se trata de un lote de 100 mil semillas de cannabis, el cual fue todo cosechado en el corregimiento de Bonda (Magdalena), este viaje de mercancía cobra relevancia al ser la primera carga de su tipo con salida desde Colombia.