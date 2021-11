Victoria’s Secret ofrece bolsa por 499 pesos por Buen Fin y no respeta el precio

El Buen Fin 2021 ha iniciado y por ello miles de tiendas han ofrecido descuentos a sus clientes, pero como cada año las polémicas no pueden faltar y esta vez es Victoria’s Secret la empresa que está en el ojo de los medios y es tendencia en redes sociales, pues la han acusado de no respetar el precio de una bolsa.

Fue a través de Twitter que una usuaria aseguró que la tienda no quiso respetar el precio de una bolsa que tenía en exhibición, pues en la etiqueta marcaba el precio de 499 pesos, pero a la hora de pagar el precio del producto aumentó.

La cliente identificada como Lu García, indicó en su cuenta de Twitter que escogió una bolsa en la tienda ubicada en el Parque Tezontle, en la CDMX, la cual tenía un precio de 199 pesos, pero al momento de pagar el precio de la bolsa aumentó considerablemente, por lo que ella decidió quejarse en redes sociales.

Trabajadoras de Victoria’s Secret indicaron que fue un error

Denuncia de la joven a través de redes sociales

Cuando la usuaria reclamó por el precio, las trabajadoras del lugar aseguraron que se debió a un error de etiquetado, pero la joven alegó que eso no es culpa de ella, por lo que exigió que le respetaran el precio.

“En la tienda Victoria’s Secret de Parque Tezontle no están respetando ni el etiquetado, las empleadas me dijeron que se equivocaron cosa que no es mi culpa”, relató la usuaria. Además aseguró que llevará su caso ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que la institución tome cartas en asunto.

Tras la denuncia de la joven en redes sociales la empresa le pidió a la joven que se comunicara en privado con ellos para así aclarar la situación. Profeco también se hizo presente y le pidió a la consumidora que mandara un correo de forma inmediata para realizar la denuncia.

¿Cómo hacer una denuncia en Profeco?

La Profeco alienta a los consumidores a denunciar anomalías

Si las tiendas no respetan el precio indicado en las etiquetas o caen en alguna irregularidad puedes denunciarlas ante la Profeco. No es necesario que cuentes con evidencia y puede ser anónima.

Para realizar la denuncia debes mandar un correo explicando el problema y de ser posible escribir los siguientes datos: Nombre del proveedor, Producto, Servicio, Falta detectada, Domicilio y fecha. El mensaje lo deberás enviar, si es un establecimiento comercial, al correo denunciasprofeco@profeco.gob.mx, este mismo fue el correo que le proporcionaron al joven para que denuncie a la empresa Victoria’s Secret por no respetar el precio de una bolsa marcado en la etiqueta.

