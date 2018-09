VIDEO: Confunden billete de 500 pesos con uno de 20 al dejar propina

La semana pasada, el Banco de México (Banxico) presentó la nueva imagen del billete de 500 pesos en donde aparece como protagonista el expresidente Benito Juárez y muchos opinaron en redes sociales que el reto es no confundirlo con el billete de 20 pesos, y no se han equivocado.

Un mesero de un restaurante en Saltillo recibió una gran propina después de que un cliente se confundiera al pagar sus alimentos.

Se estima que por equivocación el cliente dejó un billete de 500 pesos en lugar de 20 pesos, en donde también aparece Benito Juárez, para pagar la cuenta de 155 pesos. Esto sería más del triple del total.

Todo el personal se sorprendió por la confusión y decidió compartir la fotos y videos en redes sociales, por lo que inmediatamente se hizo viral.

El hecho ocurrió en el negocio conocido como "Alitas y Costillas” con dirección en V. Carranza, en donde los trabajadores aplauden al mesero que se ganó la propina.

"A mi compañero le acaban de dejar un billete de 500 pensando que era uno de 20, miren su cara de felicidad" se escucha en el video.

Pero no todos vieron con mucha gracia el incidente, ya que algunos reclamaron al mesero su "falta de honestidad” por no avisarle al cliente de su error. Un empleado del restaurante defendió a su compañero, argumentando que él no se había dado cuenta hasta que el cliente se había ido del negocio.

La polémica que desató el vídeo, provocó que el restaurante se pronunciara al respecto a través de sus redes sociales, y lanzó una invitación para encontrar al cliente confundido.

VIDEO: Confunden billete de 500 pesos con uno de 20 al dejar propina

Con el título de: "Se busca cliente confundido" y "Te cambio tus $500.00 por el de a $20.00 que me ibas a dar”, el restaurante compartió las imágenes en sus redes sociales esperando que el comensal pueda verlo.

VIDEO: Confunden billete de 500 pesos con uno de 20 al dejar propina