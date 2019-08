Usuarios reportan problemas con app de Banorte

Usuarios de Banorte denuncian en redes sociales problemas con la aplicación móvil del banco, debido a que no los deja entrar y en algunas situaciones hasta reportan saldos en cero en sus cuentas.

El error en Banorte se da a tres días de que uno de sus proveedores de servicios, Prosa, contara con un problema con el suministro eléctrico que causó errores en las terminales punto de venta e impidió el pago con tarjetas de crédito y débito, prácticamente en toda la nación.

"Les informamos que estamos presentando intermitencias en el servicio de Banca por Internet, Banca Móvil y Call Center. Estamos trabajando para normalizarlo a la brevedad. Los mantendremos informados", así lo anunció Banorte en su perfil de Twitter.

�� IMPORTANTE �� Les informamos que estamos presentando intermitencias en el servicio de Banca por Internet, Banca Móvil y Call Center. Estamos trabajando para normalizarlo a la brevedad. Los mantendremos informados. — GFBanorte México (@GFBanorte_mx) 14 de agosto de 2019

"Qué pasa @Banorte_mx @BanorteEscucha? No puedo accesar a la app y me notificó un cargo que no realicé puesto que estoy en mi casa", se puede leer en alguno de los mensajes de varios clientes perjudicados.

PIB Turístico colapsa por primera ocasión en 8 años

Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que el Producto Interno Bruto (PIB) turístico de México sufrió una caída de 0.8 por ciento a tasa anual durante el primer trimestre del año, lo que significó la primera baja para el indicador en los últimos ocho años.

Según el órgano estadístico, cinco de los seis componentes que conforman al indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT) se situaron en terreno negativo.

Los bienes y servicios turísticos cuentan con el objetivo de satisfacer las necesidades del turista durante su visita, aunque no expusieron resultados alentadores durante el inicio del año.

De forma particular, los bienes turísticos expusieron una baja de 0.3 por ciento en comparación con el año pasado, al tanto que por el lado de los servicios, retroceso fue de 0.8 por ciento anual, su primera contracción desde el cuarto trimestre de 2009.

