Usuarios de BBVA México reportan fallas en la banca móvil

Usuarios de BBVA México reportaron desde la madrugada de este viernes 19 de noviembre fallas en los servicios digitales de la banca móvil, ante la situación, los clientes mostraron su enojo, debido a que en los últimos meses se han reportado fallas en los servicios de banco.

A través de Twitter, diversos usuarios reportaron problemas para ingresar a la aplicación móvil del banco, así como para realizar operaciones digitales, sin embargo, el banco no ha emitido un comunicado al respecto.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, apenas el 30 de octubre, clientes reportaron fallas en la aplicación y cajeros automáticos, esto, a tan solo semanas que se presentara problemas en los servidores que dejaron sin servicio por más de 10 horas a miles de clientes mexicanos.

BBVA México presenta fallas en la banca móvil

Usuarios reportaron las fallas en la aplicación.

De acuerdo a lo reportado por los usuarios, la aplicación del banco no permite el ingreso desde la madrugada de este viernes 19 de noviembre, por lo que es imposible realizar cualquier operación.

“Necesito hacer movimientos urgentes y su app no funciona ya lo agarraron de chiste a cada rato sus fallas, con disculpas no solucionan nada, es necesario una revisión a su sistema esto no puede seguir así…”, denunció un usuario de Twitter.

Cabe señalar que hasta el momento, el banco que cuenta con más de 20 millones de clientes en México se ha limitado a responder vía Twitter a aquellos usuarios que reportan dicha situación, pero no ha emitido comunicado alguno.

¿Cómo se llama BBVA en México?

Los servicios digitales del banco han presentado fallas en los últimos meses.

En junio de 2002 Grupo Financiero BBVA Bancomer se convirtió en filial de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) como consecuencia de que este último adquiere más del 51% de las acciones representativas del capital social del Grupo. Sin embargo, desde 2019, el popular banco decidió relanzar su identidad de manera oficial y quedarse solamente como BBVA, desapareciendo Bancomer de México.

Actualmente, el banco cuenta con más de 20 millones de clientes en el país, sin embargo, en últimas fechas usuarios de BBVA México han reportado fallas en la banca móvil, pagos con tarjeta y hasta en los cajeros automáticos, dejando sin servicio a sus millones de mexicanos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!