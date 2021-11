Usuaria publicó queja para Walmart por vender electrónico con enchufe europeo

Una usuaria compartió una queja para Walmart, por lo que la empresa reconoció la relación con el cliente en momentos de altas ventas por el Buen Fin 2021, pues dio una respuesta ante la queja de un aparato electrónico que no incluía conectador funcional.

Y es que, por los días de la semana de descuentos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió 165 reclamaciones, por lo que la empresa tuvo 20 quejas, uno de ellos fue por el incumplimiento de promociones, cancelación de compra y no respetar los precios.

Anteriormente te compartimos en La Verdad Noticias que Profeco cobró cifra millonaria a la empresa, pues el titular de la Procuraduría, Ricardo Sheffield, comentó que del 2018 al 2020, debía al gobierno varias multas de millones de pesos.

Una joven realizó una queja para Walmart en redes sociales

A través de Twitter, una usuaria publicó que realizó una compra insatisfactoria del Buen Fin y expresó: “Creo que Walmart México pensó que vivimos en Europa porque me mandó un conector que no funcionaba aquí. No es posible”.

La empresa solicitó un número telefónico y actualizó el estatus de la queja a revisión para ayudar a la usuaria ante la queja por un aparato electrónico. De igual forma la empresa indicó que se encuentra canalizando el caso para una solución.

Cabe mencionar que los clientes quieren ser escuchados por las empresas, por lo que recurren a las redes sociales, están dando una señal de que la marca le interesa tener contacto con los usuarios, se puede detectar posibles daños a la reputación.

Por otro lado, en el caso de la queja en redes sociales, la empresa demostró que el cliente debe responder de forma inmediata y sin polémicas que pueda afectar a la empresa, aunque Profeco alertó por publicidad engañosa de la empresa por el Buen Fin 2021.

¿Cuántos días son del Buen Fin 2021?

El Buen Fin finalizará el 16 de noviembre

En esta edición 2021 el evento comercial inició el 10 de noviembre y finalizará el 16 de noviembre, pues debido a la pandemia decidieron ampliar los días para evitar contagios por la enfermedad, por lo que los consumidores han aprovechado las promociones.

Pero, en los días de los descuentos, una usuaria publicó una queja para Walmart, pues la empresa ha recibido varias quejas. De acuerdo a la Profeco sumaron el pasado fin de semana 62 quejas sobre el incumplimiento de ofertas o por no respetar precios.

