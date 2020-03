Up Sí Vale y Rappi forman nueva alianza

En línea con la expansión de servicios de Rappi, y en alianza con Up Sí Vale, ha presentado una nueva modalidad de pago al interior de la aplicación, la cual busca aumentar la oferta de valor hacia los millones de usuarios de Rappi en México.

Up Sí Vale ya es aceptada por Rappi

Con esta alianza, los más de 5 millones de tarjetahabientes y los casi 14 mil

clientes de Up Sí Vale, podrán disfrutar de una variedad de servicios al interior de

la aplicación, desde la entrega del supermercado, farmacia, restaurantes, hasta

opciones de movilidad y el pago de servicios desde la comodidad de su hogar,

esto con el fin de que hagan más de lo que les gusta y menos de lo que les toca.

Alejandro Solís, Director General de Rappi en México, mencionó que:

“En Rappidesarrollamos una tecnología que nos ayuda a mejorar la vida de las personas que utilizan la aplicación. Los monederos electrónicos son una excelente

alternativa para continuar agregando valor, pero además nos brindan la posibilidad

de conocer los gustos y preferencias de consumo, lo que se traduce en una mayor

eficiencia”.

Rappi continúa con su estrategia de expansión

A partir de ahora, dentro de las opciones de pago de Rappi se encuentran los

monederos de despensa, restaurantes, incentivos y la solución para viáticos de Up

Sí Vale, conocida como Business Card, mediante los cuales se podrán adquirir

con inmediatez y flexibilidad gran variedad de productos de los miles de aliados de

Rappi en el país.

De acuerdo con Gerardo Yépez, Director General de Up Sí Vale: “En Up Sí Vale

trabajamos constantemente en innovación para ofrecer a nuestros tarjetahabientes facilidad y comodidad en una plataforma tan extensa como es Rappi.

“El comercio electrónico seguirá evolucionando durante este 2020 y temas como

el aumento en el salario mínimo son excelentes oportunidades para este tipo de

alianzas con `market places´ rindan frutos para llevar a cabo compras cada vez

más inteligentes, haciendo uso racional de las prestaciones sociales que pasan por nuestros sistemas, además de darle valor a las preferencias de consumo”,

finalizó Yépez Reyna.